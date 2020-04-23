2020-04-23T09:45:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Летальность коронавируса оказалась меньше, чем у гриппа

Немецкие ученые провели масштабное исследование
Анастасия ЖУКОВА
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Вакцины от коронавируса пока нет, спасает только карантинВакцины от коронавируса пока нет, спасает только карантинФото: Андрей АБРАМОВ
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Вирусологи из Германии массово протестировали жителей коммуны Гангельт в земле Северный Рейн-Вестфалия, где сильно распространился коронавирус. Они обнаружили антитела к Сovid-19 у гораздо большего числа людей, чем было отражено в изначальной статистике.

С учетом этих данных летальность коронавируса всего 0,37% - в пять раз меньше общепринятой в ФРГ и даже меньше, чем у обычного сезонного гриппа (от него умирает 1% заболевших и менее).

- Летальность определяется доступом к медицинской помощи и ее качеством. В нашем случае высокая летальность зарегистрирована в странах, где в период пандемии не были организованы противоэпидемические мероприятия на начальном этапе, - разъяснила kp.ru доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики Северо-Восточного федерального университета Александра Федулова.

При этом репродуктивное число (количество человек без иммунитета, которых может заразить больной) составляет 2-2,5 - это выше, чем грипп.

По словам Александры Федуловой, с гриппом борются с помощью вакцинации и карантина. С коронавирусом пока доступен только последний вариант, что пока делает его более опасным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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