В Ялте поймали серийного «домушника», укравшего имущества более чем на 5 миллионов

23 Апр 2020 2020-04-23T10:05:49+03:00

Ему грозит 6 лет лишения свободы

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В Ялте сотрудники полиции поймали серийного вора. Местный житель выбирал квартиры, в которых отсутствовала система охраны, проникал в помещения и похищал вещи и деньги ялтинцев.

Один из потерпевших обнаружил пропажу двух плазменных телевизоров, другой – дорогой шубы. Местная жительница заявила о пропаже обуви, духов и ювелирных драгоценностей.

Подозреваемый - 33-летний ялтинец, неоднократно судимый за подобные преступления. На данный момент доказана его причастность в кражах имущества из 10 квартир. Сумма ущерба составила более 5 млн рублей.

Часть имущества полицейские смогли изъять, остальное преступник потратил на личные нужды.

Следственный комитет УМВД России города Ялты возбудил уголовное дело по п.«а» ч.3 и п.«б» ч.4 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража). Злоумышленнику грозит максимальное наказание - до 6 лет лишения свободы.

Подозреваемый задержан и находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU