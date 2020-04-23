В Ялте поймали серийного «домушника», укравшего имущества более чем на 5 миллионов
В Ялте сотрудники полиции поймали серийного вора. Местный житель выбирал квартиры, в которых отсутствовала система охраны, проникал в помещения и похищал вещи и деньги ялтинцев.
Один из потерпевших обнаружил пропажу двух плазменных телевизоров, другой – дорогой шубы. Местная жительница заявила о пропаже обуви, духов и ювелирных драгоценностей.
Подозреваемый - 33-летний ялтинец, неоднократно судимый за подобные преступления. На данный момент доказана его причастность в кражах имущества из 10 квартир. Сумма ущерба составила более 5 млн рублей.
Часть имущества полицейские смогли изъять, остальное преступник потратил на личные нужды.
Следственный комитет УМВД России города Ялты возбудил уголовное дело по п.«а» ч.3 и п.«б» ч.4 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража). Злоумышленнику грозит максимальное наказание - до 6 лет лишения свободы.
Подозреваемый задержан и находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU