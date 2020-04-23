2020-04-23T10:27:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэр Москвы предложил ввести систему пропусков по всей России

Собянин считает, что это позволит более эффективно контролировать передвижение граждан
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Мэр Москвы Сергей Собянин, предложил ввести во всех регионах РФ систему пропусков. По его мнению, это позволит контролировать перемещение людей между регионами, не ограничивая его, передает kp.ru.

- Я считаю, что ее (систему цифровых пропусков) можно распространить не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и т. д, - сказал градоначальник в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Также мэр Москвы поддержал профилактику лечения заболевания, чтобы минимизировать количество тяжелобольных. Собянин отметил, что нужно дальше четко администрировать карантинные мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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