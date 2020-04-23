2020-04-23T10:20:32+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму зарегистрировали еще два случая заболевания коронавирусом

Оба пациента уже в инфекционном стационаре
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
В Крыму зарегистрировали 53 случая заражения коронавирусной инфекциейВ Крыму зарегистрировали 53 случая заражения коронавирусной инфекциейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Крыму официально подтвердили еще два случая заболевания коронавирусом covid-19. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на своей странице ВКонтакте.

- Оба заболевших – контактные по домашним очагам по ранее подтвержденным случаям, оба госпитализированы в инфекционный стационар. Установлен круг контактных лиц, за которыми организовано медицинское наблюдение, - написал он.

Всего в Республике Крым зарегистрировали по состоянию на 23 апреля 53 случая заражения коронавирусом, из них 20 человек подхватили инфекцию во время зарубежных поездок, 10 - во время поездок в другие субъекты РФ, еще 23 человека заразились от упомянутых лиц на территории Крыма.

В Роспотребнадзоре отмечают, что пик заболеваемости еще не пройден, и по средним темпам прироста количества зараженных республика опередила Москву.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Евпатории задержали местного жителя, который поджег дом своей девушки
Еще один санаторий в Евпатории превратят в обсерватор
Около тысячи крымских дошколят посещают детсады
За сутки чрез Крымский мост не пропустили больше 30 машин
В Крым вернутся 40 моряков, которые были за границей
Все крымские туристы, вернувшиеся из Таиланда, согласились лечь в обсерватор
В Крыму за сутки под медицинское наблюдение по коронавирусу взяли 84 человека
Концентратор из Франции обеспечит кислородом больных коронавирусом в Крыму
Когда закончится учебный год 2020 в школах Крыма
За сутки в Крыму составили протоколы на десять приезжих из других регионов РФ
В Крыму зарегистрировали еще два случая заболевания коронавирусом
Мэр Москвы предложил ввести систему пропусков по всей России
В Ялте поймали серийного «домушника», укравшего имущества более чем на 5 миллионов
Летальность коронавируса оказалась меньше, чем у гриппа
Пассажирам отмененных поездов в Крым предложили альтернативу
Погода в Крыму на 23 апреля: ветрено и тепло до +16
Верховный суд пояснил, какое наказание предусмотрено за нарушение изоляции