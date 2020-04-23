В Крыму зарегистрировали еще два случая заболевания коронавирусом

23 Апр 2020 2020-04-23T10:20:32+03:00

Оба пациента уже в инфекционном стационаре

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В Крыму официально подтвердили еще два случая заболевания коронавирусом covid-19. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на своей странице ВКонтакте.

- Оба заболевших – контактные по домашним очагам по ранее подтвержденным случаям, оба госпитализированы в инфекционный стационар. Установлен круг контактных лиц, за которыми организовано медицинское наблюдение, - написал он.

Всего в Республике Крым зарегистрировали по состоянию на 23 апреля 53 случая заражения коронавирусом, из них 20 человек подхватили инфекцию во время зарубежных поездок, 10 - во время поездок в другие субъекты РФ, еще 23 человека заразились от упомянутых лиц на территории Крыма.

В Роспотребнадзоре отмечают, что пик заболеваемости еще не пройден, и по средним темпам прироста количества зараженных республика опередила Москву.

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ИСТОЧНИК KP.RU