За сутки в Крыму составили протоколы на десять приезжих из других регионов РФ

23 Апр 2020 2020-04-23T10:39:14+03:00

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В Крыму за сутки составили протоколы и отправили по домам 193 пожилых граждан возраста старше 65 лет, которые должны находиться дома в период самоизоляции. Об этом сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

- Жалоб за истекшие сутки на составленные административные протоколы у нас не было. Составили 9 админпротоколов в отношении родителей, чьи дети находились на улице, - сообщил Смаглин.

По его словам, мобильные группы продолжают проверки приезжих в разных регионах полуострова.

- По приезжим у нас работает 91 мобильная группа. Проверили 933 человека, прибывших из других регионов. Мы выявили 10 нарушений, составили необходимые материалы и отправили в суд, - уточнил замначальника полиции МВД по Республике Крым.

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ИСТОЧНИК KP.RU