2020-04-23T11:21:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Концентратор из Франции обеспечит кислородом больных коронавирусом в Крыму

Горбольница Симферополя получит дополнительно 45 аппаратов ИВЛ
Анна КИРИЕНКО
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Новое оборудование для поддержки дыхания больных поступит в 7-ю горбольницу СимферополяНовое оборудование для поддержки дыхания больных поступит в 7-ю горбольницу СимферополяФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Крым из Франции доставят кислородный концентратор, который обеспечит 180 точек доступа кислорода в городской больнице №7 Симферополя.

Еще 45 аппаратов искусственной вентиляции легких в больницу поступят до конца мая.

- Самая проблемная часть- это подключение коек к кислороду, - отметила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская.- Есть сложности заказа и поставок самих кислородных баллонов.

На складе 7-й горбольницы формируется двухмесячный запас 17 видов антибиотиков и противовирусных препаратов. Всего на приобретение оборудования и медпрепаратов направлено 106 миллионов рублей.

Дефицита в медицинских кадрах в лечебном учреждении нет, но в при необходимости привлекут медперсонал других больниц. Задача Минздрава Крыма обеспечить всех медиков средствами индивидуальной защиты.

Напомним, Симферопольская городская клиническая больница №7 перешла в режим работы инфекционного госпиталя. Периметр лечебного учреждения находится под охраной сотрудников Росгвардии.

Всего в республике зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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