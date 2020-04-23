Концентратор из Франции обеспечит кислородом больных коронавирусом в Крыму
В Крым из Франции доставят кислородный концентратор, который обеспечит 180 точек доступа кислорода в городской больнице №7 Симферополя.
Еще 45 аппаратов искусственной вентиляции легких в больницу поступят до конца мая.
- Самая проблемная часть- это подключение коек к кислороду, - отметила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская.- Есть сложности заказа и поставок самих кислородных баллонов.
На складе 7-й горбольницы формируется двухмесячный запас 17 видов антибиотиков и противовирусных препаратов. Всего на приобретение оборудования и медпрепаратов направлено 106 миллионов рублей.
Дефицита в медицинских кадрах в лечебном учреждении нет, но в при необходимости привлекут медперсонал других больниц. Задача Минздрава Крыма обеспечить всех медиков средствами индивидуальной защиты.
Напомним, Симферопольская городская клиническая больница №7 перешла в режим работы инфекционного госпиталя. Периметр лечебного учреждения находится под охраной сотрудников Росгвардии.
Всего в республике зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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