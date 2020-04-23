Когда закончится учебный год 2020 в школах Крыма

23 Апр 2020 2020-04-23T11:20:16+03:00

Выпускные могут пройти в дистанционном режиме

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Несмотря на режим повышенной готовности к ЧС, который действует в Крыму, учебный год в республике закончится 22 мая.

- Учебный год в Крыму будет завершен согласно нашему календарному графику, то есть 22 мая 2020 года, - заявила министр образования республики Валентина Лаврик.

Она добавила, что в следующем году учебная программа может быть скорректирована. Именно поэтому следует откорректировать методику дистанционного обучения.

Отдельно Лаврик подчеркнула, что если эпидемиологическая ситуация не улучшится, то выпускные могут пройти в дистанционном в режиме.

Отметим, что в этом году для школьников Крыма раньше срока закончилось преподавание по предметам: «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Физическая культура», «ИЗО», «Музыка», «Технология», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Информатика», «ОБЖ», «Астрономия» и курсы внеурочной деятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU