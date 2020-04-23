В Крыму за сутки под медицинское наблюдение по коронавирусу взяли 84 человека

23 Апр 2020 2020-04-23T11:50:32+03:00

Пациентам не стоит скрывать контакты с приезжими - медики будут понимать риски Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Медики просят не скрывать контакты с приезжими

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За последние сутки под наблюдение взяты 84 человека, которые находились в контакте с вновь выявленными больными коронавирусом.

Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская.

- Мы каждый раз просим - не скрывайте, пожалуйста, что у вас были контакты с приезжими из других регионов, особенно из Москвы и Московской области, чтобы медицинские работники могли себя обезопасить, - отметила Романовская.

Под медицинским наблюдением находятся 962 человека и это количество снижается.

За последние сутки сняты с контроля 434 человека. Режим самоизоляции на дому по предписанию Роспотребнадзора соблюдают 803 человека, в стационарах находятся 63 больных. В обсерваторах - 98 человек.

Всего в республике зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU