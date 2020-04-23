В Крыму за сутки под медицинское наблюдение по коронавирусу взяли 84 человека
За последние сутки под наблюдение взяты 84 человека, которые находились в контакте с вновь выявленными больными коронавирусом.
Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская.
- Мы каждый раз просим - не скрывайте, пожалуйста, что у вас были контакты с приезжими из других регионов, особенно из Москвы и Московской области, чтобы медицинские работники могли себя обезопасить, - отметила Романовская.
Под медицинским наблюдением находятся 962 человека и это количество снижается.
За последние сутки сняты с контроля 434 человека. Режим самоизоляции на дому по предписанию Роспотребнадзора соблюдают 803 человека, в стационарах находятся 63 больных. В обсерваторах - 98 человек.
Всего в республике зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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