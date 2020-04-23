Все крымские туристы, вернувшиеся из Таиланда, согласились лечь в обсерватор
Все 18 крымских туристов, которые прибыли из Таиланда вечером 21 апреля, изолированы в обсерваторе. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
- На сегодняшний день завершены мероприятия в отношении лиц, которые прибыли из Таиланда. Там проведены все дезинфекционные мероприятия, по приезде им вручены постановления об обязательной изоляции в условиях обсерватора, - рассказала глава ведомства. - Они находятся в евпаторийском обсерваторе под медицинским наблюдением.
Ранее некоторые туристы, по словам главы РК Сергея Аксенова, отказывались от госпитализации в обсерватор. Глава республики назвал такое поведение свинским. В Роспотребнадзоре планировали подавать иски в суд о принудительной изоляции, однако к 23 апреля путешественники все же передумали и добровольно остались на обсервации.
- Все прошло спокойно, все подписали постановления и находятся уже там [в обсерваторе], - отметила Наталья Пеньковская.
На десятый день пребывания в изоляции у всех туристов возьмут анализы на коронавирус, и если они будут отрицательными, то всех отпустят домой по истечении 14 дней.
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ИСТОЧНИК KP.RU