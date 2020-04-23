2020-04-23T12:12:35+03:00
Общество

В Крым вернутся 40 моряков, которые были за границей

Их доставят чартерным рейсом в Симферополь и отправят в обсерватор на две недели
Анастасия ЖУКОВА
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40 крымских моряков прилетят домой через Калининград и Москву40 крымских моряков прилетят домой через Калининград и МосквуФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крым вернутся 40 местных моряков, которые были зарубежных рейсах. Их доставят на полуостров чартерным рейсом - и сразу отправят в обсерватор. Среди моряков 30 - жители Республики Крым, а 10 - жители города-героя Севастополя.

- Они планируют лететь чартерным рейсом через Калининград в Домодедово, из Домодедово чартером в Симферополь. Подтверждение чартера им только дадут после того, как будет подтверждено субъектом принятие граждан. Чартер нанимает работодатель, - рассказала на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

В свою очередь глава РК Сергей Аксенов отметил, что даст разрешение на посадку самолета только в том случае, если все моряки перед вылетом письменно подтвердят свое согласие на госпитализацию в обсерватор.

- Письмо об этом компании вчера отправили. Ответа пока нет, но, думаю, вопрос будет решен положительно, - сообщила Наталья Пеньковская.

Курировать моряков будет вице-премьер правительства РК Игорь Михайличенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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