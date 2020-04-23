В Крым вернутся 40 моряков, которые были за границей
В Крым вернутся 40 местных моряков, которые были зарубежных рейсах. Их доставят на полуостров чартерным рейсом - и сразу отправят в обсерватор. Среди моряков 30 - жители Республики Крым, а 10 - жители города-героя Севастополя.
- Они планируют лететь чартерным рейсом через Калининград в Домодедово, из Домодедово чартером в Симферополь. Подтверждение чартера им только дадут после того, как будет подтверждено субъектом принятие граждан. Чартер нанимает работодатель, - рассказала на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
В свою очередь глава РК Сергей Аксенов отметил, что даст разрешение на посадку самолета только в том случае, если все моряки перед вылетом письменно подтвердят свое согласие на госпитализацию в обсерватор.
- Письмо об этом компании вчера отправили. Ответа пока нет, но, думаю, вопрос будет решен положительно, - сообщила Наталья Пеньковская.
Курировать моряков будет вице-премьер правительства РК Игорь Михайличенко.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU