2020-04-23T12:42:02+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки чрез Крымский мост не пропустили больше 30 машин

Въехало на полуостров 1891 авто
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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За сутки через Крымский мост на полуостров приехало 1891 транспортных средств. Об этом сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

- За сутки мы не допустили на въезд через Крымский мост 33 машины, заехал на территорию республики 1891 автомобиль. Убыло из Крыма 1847 авто, на выезд не выпустили 15 машин, - рассказал Александр Смаглин.

Напомним, что режим повышенной готовности по коронавирусу введен в Крыму до 30 апреля. Блокпост на Крымском мосту появился 2 апреля. Правоохранители останавливают машины, уточняют цель въезда и выезда из Крыма, а также интересуются самочувствием водителей и пассажиров транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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