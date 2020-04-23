За сутки чрез Крымский мост не пропустили больше 30 машин
За сутки через Крымский мост на полуостров приехало 1891 транспортных средств. Об этом сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.
- За сутки мы не допустили на въезд через Крымский мост 33 машины, заехал на территорию республики 1891 автомобиль. Убыло из Крыма 1847 авто, на выезд не выпустили 15 машин, - рассказал Александр Смаглин.
Напомним, что режим повышенной готовности по коронавирусу введен в Крыму до 30 апреля. Блокпост на Крымском мосту появился 2 апреля. Правоохранители останавливают машины, уточняют цель въезда и выезда из Крыма, а также интересуются самочувствием водителей и пассажиров транспорта.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»