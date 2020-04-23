Около тысячи крымских дошколят посещают детсады

23 Апр 2020 2020-04-23T13:12:23+03:00

Детей отдают в дежурные группы крымчане, которые продолжают работу

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Детские сады Крыма сейчас посещают 946 детей. Открыта 131 дежурная группа в 90 дошкольных учреждениях. Как сообщили в Министерстве образования, науки и молодежи РК, количество групп может быть изменено в зависимости от потребностей работающих родителей.

В режиме повышенной готовности по коронавирусу, который действует в Крыму до 30 апреля, детсады на полуострове работают в ограниченном режиме. Приводить детей в дошкольные учреждения могут сотрудники предприятий, которые продолжают работу.

Чтобы ребенка временно зачислили в работающий детский сад, родителям необходимо предоставить справку с места работы, подтверждающую их занятость. Как отмечают в Министерстве образования, науки и молодежи РК, подойдет даже копия справки, выданной работодателем.

- Это делается, чтобы исключить возможность нахождения в дежурной группе детей, родители которых находятся дома, - рассказала «Крымской газете» пресс-секретарь министерства образования, науки и молодежи РК Александра Шелухина.

Некоторые дошкольные учреждения также выдвигают дополнительные требования. Например, в симферопольском саду №90 «Сказка» необходимо предоставить справку о состоянии здоровья ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU