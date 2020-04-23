2020-04-23T13:46:12+03:00
Происшествия

В Евпатории задержали местного жителя, который поджег дом своей девушки

Мужчину ранее судили за имущественные преступления
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Евпаторийские полицейские задержали подозреваемого в поджоге, передает пресс-служба МВД по Крыму.

К правоохранителям обратилась 28-летняя жительница Евпатории и сообщила о том, что вечером ее домовладение кто-то пытался поджечь. На место происшествия немедленно отправили дежурный патруль и следственно-оперативную группу полиции. Злоумышленника задержали по «горячим следам», передает Крымское информационное агентство.

Подозреваемым оказался 38-летний евпаториец, которого ранее судили за имущественные преступления. Он рассказал, что решил спалить дом своей девушки после того, как поссорился с ней. Он приобрел для этих целей машинное масло на ближайшей автозаправке. Мужчина бросил бутылки с жидкостью в дом, но не попал в окна. Однако пострадал фасад здания и оконный проем.

Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело за «умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога» (ч.2 ст.167 Уголовного кодекса Российской Федерации). Согласно санкции этой статьи, нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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