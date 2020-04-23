В ближайшие дни в Крыму ожидаются ночные заморозки

23 Апр 2020 2020-04-23T14:12:33+03:00

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В некоторых районах Крыма синоптики прогнозируют заморозки в ближайшие два дня.

- Ночью и утром 24 и 25 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки - 1…- 3 градуса, - сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Спасатели просят крымчан соблюдать все меры безопасности - не перегружать сети электроприборов в связи с похолоданием и следить за их исправностью.

Напомним, что ранее синоптики предупреждали о заморозках 21, 22 и 23 апреля. Как ранее сообщал министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин, весенние заморозки нанесли ущерб плодовым деревьям на площади почти 4 тысячи гектаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU