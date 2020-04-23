Обсерваторы Крыма будут платными для тех, кто попадет туда по суду

23 Апр 2020 2020-04-23T14:12:38+03:00

За обсерватор будут брать плату стех, кого поместили по решению суда

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В Крыму готовят изменения в указ о режиме повышенной готовности к ЧС. Для прибывших из-за рубежа двухнедельный карантин в условиях обсерватора станет обязательным, а изолированные по решению суда заплатят за 14 дней нахождения в четырех стенах.

- Готовим проект указа об обязательном помещении в обсерватор по прибытию из-за рубежа, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - И оплате нахождения в обсерваторе в случае принудительного поселения по решению суда при нарушении режима самоизоляции.

Указом главы региона все приезжающие на территорию Крыма из регионов с зарегистрированными случаями коронавирусной инфекции обязаны провести в самоизоляции 14 дней по месту пребывания, о чем необходимо сообщить на «горячую линию» в Минздрав Крыма 8-800-733-33-34 или 8-800-733-33-12.

На граждан, прибывших из-за рубежа, эта норма не распространяется, поскольку постановлением главного санитарного врача РФ они помещаются в изолятор в обязательном порядке.

После введение режима повышенной готовности суды выносили несколько решений о помещении в обсерватор лиц, контактировавших с больными коронавирусом. По собственной воле отправляться в изоляцию под меднаблюдением они отказывались.

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ИСТОЧНИК KP.RU