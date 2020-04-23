В 7-й горбольнице Симферополя, ставшей госпиталем для больных с covid-19, разворачивают новые койки

23 Апр 2020 2020-04-23T14:30:48+03:00

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Противочумная станция Роспотребнадзора осмотрит дополнительные койки, которые разворачивают в 7-й городской больнице Симферополя, перепрофилированной под особый госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом.

- Сегодня по моему поручению противочумная станция выходит больницу седьмую, надо дополнительные койки посмотреть еще раз с точки зрения противоэпидемического режима ввиду того, что туда были переведены лица из Симферопольской клинической больницы по вчерашнему очагу [заражения коронавирусом], - рассказала на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Напомним, именно 7-я горбольница Симферополя по решению крымского Минздрава стала особым госпиталем для лечения больных с covid-19. Недавно туда перевели пациента с коронавирусом из Симферопольской клинической больницы, где он проходил лечение от пневмонии до установления диагноза. Также в 7-й горбольнице проходит лечение родственник зараженного, у которого тоже подтвердили коронавирус.

Особый госпиталь оцепили сотрудники Росгвардии и полиции.

Помимо 7-й горбольницы Симферополя, дополнительные инфекционные койки разворачивают в Ялтинской горбольнице. Специалисты противочумной станции проинспектируют и это медучреждение.

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ИСТОЧНИК KP.RU