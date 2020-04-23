Три десятка троллейбусов Симферополя перевели на бесконтактную оплату проезда

23 Апр 2020 2020-04-23T15:50:55+03:00

Тестирование системы будет продолжаться до полного перехода на бесконтактную оплату проезда Фото: Анастасия ЖУКОВА

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В Симферополе на маршруты вышло 33 троллейбуса, оплатить проезд в которых можно с помощью валидатора - банковской картой или через мобильное приложение в телефоне.

Как сообщили в пресс-службе «Крымтроллейбуса», оплатить проезд бесконтактной картой или при помощи мобильного приложения можно на маршрутах под № 5 «Новоромановка – Загородный», № 7 «Свобода - Балаклавский рынок» и № 17 «Аэропорт - Хошкельды». Эти маршруты обслуживают 42 троллейбуса.

Для оплаты достаточно приложить карту к зеленому валидатору, который установлен на поручне, причем у каждой двери, и дождаться подтверждения оплаты на экране устройства. Тестирование системы будет продолжаться до полного перехода на бесконтактную оплату проезда. Сегодня «Крымтроллейбус» готовит еще 240 единиц техники к оснащению новым оборудованием.

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ИСТОЧНИК KP.RU