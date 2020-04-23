На первом этапе трассы «Таврида» уложили верхний слой асфальта
На первом этапе трассы «Таврида» закончена укладка верхнего слоя покрытия по двум полосам. Это участок от границы с автоподходом к Крымскому мосту до поселка Приморский под Феодосией, сообщает компания-подрядчик «ВАД».
- Мы закончили укладку верхнего слоя покрытия по двум полосам трассы «Таврида» на первом этапе. Это участок протяженностью 70 км от границы с автоподходом к Крымскому мосту до поселка Приморский, - рассказал пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.
На первом этапе трассы также планируют уложить третий слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Это необходимо сделать на трех полосах, по которым сейчас ездит транспорт. По предварительным данным, движение на готовые правые полосы в направлении Приморского будет перепущено 9 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU