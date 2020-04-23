2020-04-23T16:39:47+03:00
Происшествия

Начальник управления Госстройнадзора Крыма арестован за взятку

Деньги полагались за строительный контроль на площадке жилищного комплекса
Анна КИРИЕНКО
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За контроль на стройплощадке полагалось 12миллионов рублей. Фото: Архив КПЗа контроль на стройплощадке полагалось 12миллионов рублей. Фото: Архив КП
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Начальник управления Госстройнадзора Крыма заключен под стражу за покушение на получение взятки в особо крупном размере.

Вместе с ним по делу проходит заведующий отделом и главный консультант службы, а также гендиректор ООО «Крымская служба технического заказчика».

По данным следствия, начальник требовал от подчиненных при проверке стройплощадок склонять застройщиков к заключению договоров на оказание услуг с подконтрольной ему фирмой ООО «Крымская служба технического заказчика».

Только за услуги строительного контроля на площадке будущего жилого комплекса «Евпатория» на счета фирмы в течение 5 лет ежемесячно должны были поступать по 200 тысяч рублей.

Деньги требовали завотделом и главный консультант, а посредником выступал директор «Крымской службы технического заказчика».

После первого транша оба сотрудника стройнадзора и гендиректор фирмы были задержаны. Завотделом и главному консультанту вменяется получение взятки за общее покровительство по службе в пользу взяткодателя в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, генеральному директору ООО «Крымская служба технического заказчика» - посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Начальнику управления - в покушении на получение взятки через посредника в особо крупном размере.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в главке Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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