В Крыму определен порядок помощи на зарплаты неработающим предприятиям
Правительство Крыма утвердило порядок предоставления субсидии для зарплат работникам во время вынужденного простоя.
На бюджетную поддержку могут рассчитывать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.
В постановлении Совмина содержится перечень документов, которые нужно подать в центр занятости для получения средств.
Максимально можно рассчитывать на 18,8 тысячи рублей на каждого работника, который находится под угрозой увольнения, и на период с апреля по июнь. При этом получатель не может пользоваться другой формой господдержки. Например, выплатой за временное задействование работников в непрофильной занятости, как то уборка, ремонт помещений, благоустройство территорий.
С текстом документа можно ознакомиться на портале правительства Крыма.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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