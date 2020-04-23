2020-04-23T18:34:44+03:00
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В Крыму определен порядок помощи на зарплаты неработающим предприятиям

На деньги могут рассчитывать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели
Анна КИРИЕНКО
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Условия предоставления госпомощи определены постановлением СовминаУсловия предоставления госпомощи определены постановлением СовминаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Правительство Крыма утвердило порядок предоставления субсидии для зарплат работникам во время вынужденного простоя.

На бюджетную поддержку могут рассчитывать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

В постановлении Совмина содержится перечень документов, которые нужно подать в центр занятости для получения средств.

Максимально можно рассчитывать на 18,8 тысячи рублей на каждого работника, который находится под угрозой увольнения, и на период с апреля по июнь. При этом получатель не может пользоваться другой формой господдержки. Например, выплатой за временное задействование работников в непрофильной занятости, как то уборка, ремонт помещений, благоустройство территорий.

С текстом документа можно ознакомиться на портале правительства Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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