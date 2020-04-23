ФАС РФ: «Количество поступивших жалоб на стоимость лимонов зашкаливает»
В ФАС РФ сообщили, что количество поступивших жалоб на цены на лимоны в апреле зашкаливает.
Как сообщил Андрей Тенишев, начальник управления по борьбе с картелями ФАС России, цены на лимоны в марте и апреле определили несколько факторов – слухи о том, что их употребление может спасти от коронавируса, и сокращение поставок из-за рубежа на 41%. Импортеры подняли цены на 50-57%.
- К сожалению, всплывают всяческие фейки о полезности тех или иных продуктов в период коронавируса, - приводит слова Андрея Тенишева kp.ru. - Кто-то опять запустил слух, что только лимоны могут нас спасти. Все сошлось и обусловило рост цен.
Начальник управления по борьбе с картелями также сообщил, что у некоторых поставщиков лимонов наценка доходила до 300-500%.
- Мы эти факты отфиксировали. Проверим поставщиков и некоторых из присутствующих тут товарищей. Коллеги, имейте ввиду, нами будет контролироваться каждый шаг и каждая сделка, - добавил Тенищев.
При этом в ФАС РФ сообщили, что ситуация с ценами на социально значимые продукты питания в рознице стабилизированы, дефицита не наблюдается.
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ИСТОЧНИК KP.RU