ФАС РФ: «Количество поступивших жалоб на стоимость лимонов зашкаливает»

23 Апр 2020 2020-04-23T19:53:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В ФАС РФ сообщили, что количество поступивших жалоб на цены на лимоны в апреле зашкаливает.

Как сообщил Андрей Тенишев, начальник управления по борьбе с картелями ФАС России, цены на лимоны в марте и апреле определили несколько факторов – слухи о том, что их употребление может спасти от коронавируса, и сокращение поставок из-за рубежа на 41%. Импортеры подняли цены на 50-57%.

- К сожалению, всплывают всяческие фейки о полезности тех или иных продуктов в период коронавируса, - приводит слова Андрея Тенишева kp.ru. - Кто-то опять запустил слух, что только лимоны могут нас спасти. Все сошлось и обусловило рост цен.

Начальник управления по борьбе с картелями также сообщил, что у некоторых поставщиков лимонов наценка доходила до 300-500%.

- Мы эти факты отфиксировали. Проверим поставщиков и некоторых из присутствующих тут товарищей. Коллеги, имейте ввиду, нами будет контролироваться каждый шаг и каждая сделка, - добавил Тенищев.

При этом в ФАС РФ сообщили, что ситуация с ценами на социально значимые продукты питания в рознице стабилизированы, дефицита не наблюдается.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU