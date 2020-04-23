В Феодосии поймали банду, торговавшую наркотиками через интернет

23 Апр 2020 2020-04-23T20:02:49+03:00

Пятеро подозреваемых могут сесть в тюрьму на 20 лет

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В Феодосии пятеро молодых людей продавали наркотики с помощью «закладок».

Магазины работали на просторах сети Интернет. Вся необходимая информация о количестве и цене наркотических средств, а также способах оплаты и закладках была в открытом доступе, сообщила пресс-служба МВД республики.

В банду входили «администратор» магазина, который работал непосредственно с покупателями; «кладовщик», который фасовал наркотики, и «закладчики», которые прятали товар в специальные тайники. Сотрудники полиции изъяли у подозреваемых наркотическое вещество каннабис (марихуана) общей массой более 465 граммов.

Следственный отдел ОМВД России по Феодосии возбудил пять уголовных дел по ч.3 ст.30, п.п.«а, г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков организованной группой и в особо крупном размере).

Максимальное наказание - до 20 лет лишения свободы.

Четверо подозреваемых содержат под стражей, пятый злоумышленник - на домашнем аресте.

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ИСТОЧНИК KP.RU