2020-04-23T20:33:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог полагает, что пик заражения коронавирусом в России уже пройден

В стране чаще всего выявляют легкие или бессимптомные случаи заражения
Анна БУГОРКОВА
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Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.
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После пасхальных праздников заметно снизилось количество заболевших COVID-19. Начиная с понедельника, 20 апреля, число заразившихся не превысило 6 тысяч человек. Экспертам эти данные дают повод говорить о том, что пик заболеваемости коронавирусом уже преодолен, сообщает kp.ru.

Известный вирусолог, сотрудник Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев полагает, что перелом в росте заболеваемости связан с мерами, принятыми для борьбы с вирусом в столице и регионах России.

- С большой вероятностью это действительно выход на плато. Чтобы иметь полную уверенность, нужно подождать буквально еще пару дней. Окончательную ясность получим к пятнице, - сообщил Александр Лукашев.

Эксперт, так же отметил, что смертность в 2020 году в России ниже на 4,5%, чем в прошлом году. Это связано, в первую очередь, с режимом самоизоляции. Снизилось количество ДТП, травм и заражений другими инфекциями.

Уровень летальных исходов в России из-за коронавируса, все же не достигнет показателей США и Италии, так как чаще всего в стране выявляют легкие или бессимптомные случаи заражения, полагает профессор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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