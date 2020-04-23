Прибрежные поселки Крыма вошли в десятку самых недорогих мест для летнего отдыха
Пока вся страна сидит на самоизоляции, российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил список бюджетных мест для летнего отдыха на море.
Перечень подготовлен на основании данных об оплаченных заявках в отелях в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.
В десятку популярных курортных сел и поселков вошли и крымские: поселки Черноморское, Николаевка и Мисхор, села Межводное, Оленевка, Морское и Песчаное.
Остальные два поселка - Кучугуры и Джубга, а также станица Голубицкая находятся в Краснодарском крае.
Чаще всего туристы бронируют отели для летнего отдыха от одной до двух недель. И тратят на проживание от 1,8 до 4,1 тысячи рублей на семью. По данным Tvil.ru, дешевле всего отдохнуть летом в Джубге, дороже — в Мисхоре.
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ИСТОЧНИК KP.RU