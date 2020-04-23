2020-04-23T21:33:43+03:00
Общество

Прибрежные поселки Крыма вошли в десятку самых недорогих мест для летнего отдыха

Причем крымский Мисхор стал самым дорогим в рейтинге
Анна БУГОРКОВА
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Крымские поселки прекрасны летомКрымские поселки прекрасны летомФото: Анастасия ЖУКОВА
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Пока вся страна сидит на самоизоляции, российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил список бюджетных мест для летнего отдыха на море.

Перечень подготовлен на основании данных об оплаченных заявках в отелях в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

В десятку популярных курортных сел и поселков вошли и крымские: поселки Черноморское, Николаевка и Мисхор, села Межводное, Оленевка, Морское и Песчаное.

Остальные два поселка - Кучугуры и Джубга, а также станица Голубицкая находятся в Краснодарском крае.

Чаще всего туристы бронируют отели для летнего отдыха от одной до двух недель. И тратят на проживание от 1,8 до 4,1 тысячи рублей на семью. По данным Tvil.ru, дешевле всего отдохнуть летом в Джубге, дороже — в Мисхоре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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