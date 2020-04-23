Новые вспышки коронавируса в Китае: одна из них - на границе с Россией
Вторая волна эпидемии, которую предсказывали ученые, вновь накрыла Китай. Отмечено целых три вспышки вируса, сообщает kp.ru.
Первая - в городе Харбине, который граничит с Россией , столице провинции Хэйлунцзян с населением в 38-миллионов человек. Заболевших пока немного, несколько сотен человек, но большинство прибыли с того берега Амура, так как ведут с Приморьем активную торговлю.
С легкой руки китайских блогеров по сети стала гулять информация, что именно Россия в этой второй вспышке и виновата. В городе ввели жесткий карантин, а в двух районах - даже полную блокаду.
Еще одна вспышка вируса отмечена в Северо-Западном Китае, в Сиане, сообщил китаист Николай Вавилов. Жесткая блокада здесь не введена, в отличие от Харбина. Третья – в Пекине, в элитном районе Чаяон.
Вторая волна коронавируса, по мнению эксперта, может окончательно убить китайскую экономику.
— Что заставляет задуматься, а на чьей стороне играют власти северо-восточного региона, ведь они наверняка понимают: в дотационной провинции Хэйлунцзян карантин (и массовая безработица из-за него) грозят социальным взрывом у самых границ России, — полагает Николай Вавилов.
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ИСТОЧНИК KP.RU