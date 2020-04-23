Симферопольцам разъяснили, как получить социальную поддержку в период самоизоляции
Жители Симферополя могут направить все документы на получение социальной поддержки в Департамент труда и социальной защиты в электронном виде.
К заявлению о предоставлении выплат необходимо прикрепить все файлы, в том числе документы, которые дают право на ту или иную меру социальной поддержки, сообщила начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации Симферополя Диана Фератова.
Адрес электронной почты для электронных заявок - social@simf.rk.gov.ru.
Бланки заявлений и контактные телефоны на сайте администрации города Симферополя.
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ИСТОЧНИК KP.RU