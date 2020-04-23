Симферопольцам разъяснили, как получить социальную поддержку в период самоизоляции

23 Апр 2020 2020-04-23T21:50:22+03:00

Все документы можно подать в электронном варианте

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Жители Симферополя могут направить все документы на получение социальной поддержки в Департамент труда и социальной защиты в электронном виде.

К заявлению о предоставлении выплат необходимо прикрепить все файлы, в том числе документы, которые дают право на ту или иную меру социальной поддержки, сообщила начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации Симферополя Диана Фератова.

Адрес электронной почты для электронных заявок - social@simf.rk.gov.ru.

Бланки заявлений и контактные телефоны на сайте администрации города Симферополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU