Погода в Крыму на 24 апреля: без осадков и тепло до +17
24 апреля на Крымском полуострове вполне комфортный,если брать во внимание погоду, день.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.
В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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