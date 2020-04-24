2020-04-24T06:50:58+03:00
Общество

Погода в Крыму на 24 апреля: без осадков и тепло до +17

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Симферополе переменная облачность. Без осадков.В Симферополе переменная облачность. Без осадков.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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24 апреля на Крымском полуострове вполне комфортный,если брать во внимание погоду, день.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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