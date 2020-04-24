В Крыму грабитель-неудачник пытался обчистить пустую кассу

24 Апр 2020 2020-04-24T08:31:11+03:00

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Ночью в офис службы доставки ворвался 22-летний симферополец. Угрожая работникам ножом, он потребовал отдать ему выручку. Однако в кассе ничего не оказалось, и горе-грабитель скрылся с места преступления.

Кухонный нож парень выбросил в мусорный контейнер по дороге к дому. Сотрудники полиции по горячим следам нашли злоумышленника. От задержанного поступила явка с повинной.

Следственные органы УМВД России по Симферополю возбудили уголовное дело ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Симферопольцу грозит до 10 лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU