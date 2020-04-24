На майские праздники в леса Крыма проход запрещен

24 Апр 2020 2020-04-24T08:42:12+03:00

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Минприроды Крыма продлило срок запрета на посещение лесов. Все майские выходные праздничные дни выход на природу возможен только там, где нет растительности.

Приказ об ограничении пребывания граждан и транспортных средств в лесной зоне подписан 21 апреля, когда закончился срок действия прежнего запрета. Его пришлось экстренно вводить после того, как теплая погода и дополнительные выходные привели к массовому посещению лесов. Запрет будет действовать 21 день.

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ИСТОЧНИК KP.RU