На майские праздники в леса Крыма проход запрещен
Минприроды Крыма продлило срок запрета на посещение лесов. Все майские выходные праздничные дни выход на природу возможен только там, где нет растительности.
Приказ об ограничении пребывания граждан и транспортных средств в лесной зоне подписан 21 апреля, когда закончился срок действия прежнего запрета. Его пришлось экстренно вводить после того, как теплая погода и дополнительные выходные привели к массовому посещению лесов. Запрет будет действовать 21 день.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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