Жук-вредитель аленка мохнатая угрожает посевам рапса и горчицы в Крыму

24 Апр 2020 2020-04-24T09:06:38+03:00

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Посевам озимого рапса и горчицы в Крыму угрожает жук-вредитель аленка мохнатая. Об этом предупреждают специалисты отдела защиты растений регионального филиала Россельхозцентра.

- Невинный на первый взгляд пушистый жук серьезно повреждает цветущие плодовые деревья - абрикос, персик, черешню, вишню, сливу, грушу и другие культуры,- отметили в центре. - Питается вредитель цветками, выедая тычинки и пестики.

Чтобы избежать уничтожения посевов, необходимо вести мониторинг сельхозугодний и насаждений. При обнаружении вредителя провести обработку препаратами из «Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ».

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ИСТОЧНИК KP.RU