Молодой житель Керчи растлевал малолетних через интернет

24 Апр 2020 2020-04-24T09:47:10+03:00

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Житель Керчи ответит перед судом за половые преступления в отношении школьниц через социальную сеть. Жертвами 25-летнего растлителя были девочки в возрасте от 8 до 12 лет из разных регионов России.

Как установило следствие, с сентября 2018 по март 2019 года молодой человек со своей личной страницы в соцсетях вступал в переписку сексуального характера с девочками.

Всего на счету извращенца 44 эпизода, в том числе незаконное изготовление и оборот порнографических материалов.

- Злоумышленника удалось выявить благодаря бдительной маме из Архангельска, которая обнаружила шокирующие сообщения от неизвестного мужчины на странице своей дочери, - сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. - После чего родители девочки обратились в правоохранительные органы.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд. Обвиняемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU