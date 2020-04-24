Работников, направленных в командировку в Крым из других регионов, отправят на самоизоляцию

24 Апр 2020 2020-04-24T09:53:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Работники, командированные в Крым по решению своего руководства, вынуждены будут провести 14 дней на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве курортов и туризма РК.

В ведомстве напомнили, что все объекты размещения и санаторно-курортного комплекса полуострова приостановили прием и размещение туристов с 28 марта до 1 июня. Исключения составляют граждане, направленные в Крым с командировкой. В Минкурортов РК подчеркивают, что в период пандемии коронавируса принимать таких граждан опасно, поэтому необходимо тщательно проверять цель приезда гостя в Крым.

При заселении работник должен предъявить документ, подтверждающий командировку: командировочное удостоверение, приказ организации о командировании и прочие. При этом, на него также будут распространяться правила об обязательной самоизоляции всех въезжающих в Крым сроком на 14 дней, сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. Ответственность в случаи заражения инфекцией на территории объекта размещения ляжет на его руководителя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU