2020-04-24T09:53:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Работников, направленных в командировку в Крым из других регионов, отправят на самоизоляцию

Просидеть дома придется 14 дней
Анна БУГОРКОВА
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В Крыму сейчас действует режим всеобщей самоизоляцииВ Крыму сейчас действует режим всеобщей самоизоляцииФото: Виталий ПАРУБОВ
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Работники, командированные в Крым по решению своего руководства, вынуждены будут провести 14 дней на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве курортов и туризма РК.

В ведомстве напомнили, что все объекты размещения и санаторно-курортного комплекса полуострова приостановили прием и размещение туристов с 28 марта до 1 июня. Исключения составляют граждане, направленные в Крым с командировкой. В Минкурортов РК подчеркивают, что в период пандемии коронавируса принимать таких граждан опасно, поэтому необходимо тщательно проверять цель приезда гостя в Крым.

При заселении работник должен предъявить документ, подтверждающий командировку: командировочное удостоверение, приказ организации о командировании и прочие. При этом, на него также будут распространяться правила об обязательной самоизоляции всех въезжающих в Крым сроком на 14 дней, сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. Ответственность в случаи заражения инфекцией на территории объекта размещения ляжет на его руководителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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