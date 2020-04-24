2020-04-24T09:55:58+03:00
Происшествия

Молодые фальшивомонетчики из Крыма пойдут под суд

Им грозит до 8 лет лишения свободы
Анна БУГОРКОВА
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Полицейские поймали фальшивомонетчиковПолицейские поймали фальшивомонетчиковФото: Анастасия ЖУКОВА
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Два симферопольца, 32-х т 26-ти лет, распространяли в столице Крыма фальшивые купюры.

Часть поддельных денег сотрудники полиции обнаружили в ходе обыска, передает пресс-служба МВД по РК.

Один из подозреваемых сообщил, что фальшивые купюры они заказывали на специальном сайте. За 50 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей, подельники заплатили 86 тысяч рублей. Деньги им доставил курьер.

Следственный комитет УМВД России по г. Симферополю возбудил уголовное дело по ч.1 ст.186 УК РФ (хранение в целях сбыта).

Молодым людям грозит максимальное наказание – восемь лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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