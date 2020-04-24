Молодые фальшивомонетчики из Крыма пойдут под суд
Два симферопольца, 32-х т 26-ти лет, распространяли в столице Крыма фальшивые купюры.
Часть поддельных денег сотрудники полиции обнаружили в ходе обыска, передает пресс-служба МВД по РК.
Один из подозреваемых сообщил, что фальшивые купюры они заказывали на специальном сайте. За 50 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей, подельники заплатили 86 тысяч рублей. Деньги им доставил курьер.
Следственный комитет УМВД России по г. Симферополю возбудил уголовное дело по ч.1 ст.186 УК РФ (хранение в целях сбыта).
Молодым людям грозит максимальное наказание – восемь лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU