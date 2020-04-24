Домработница украла у крымской семьи почти полмиллиона рублей

24 Апр 2020 2020-04-24T09:59:54+03:00

Женщине грозит до 6 лет тюрьмы за кражу денег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Почти полмиллиона рублей украла из шкафа своих работодателей помощница по хозяйству одной из семей Симферополя. В совершении преступления женщина призналась оперативникам.

В полицию обратилась 56-летняя жительница Симферополя. По месту жительства из шкафа у нее пропала крупная сумма в российской и иностранной валюте. Подозрения пали на 49-летнюю домработницу.

- От задержанной были получены признательные показания в совершении кражи, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. - С ее слов, похищенные денежные средства она потратила на покупку бытовой техники, одежу, обуви и празднование дней рождений родственников.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье «кража, совершенная в крупном размере». Домработнице грозит до шести лет лишения свободы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU