2020-04-24T10:15:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму подтвердили еще четыре случая заражения коронавирусом

Всего в республике - 57 граждан с covid-19
Анастасия ЖУКОВА
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Крым обеспечен тест-системами для выявления коронавирусаКрым обеспечен тест-системами для выявления коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Крыму за минувшие сутки зарегистрировали четыре новых случая заражения коронавирусом covid-19. Все эти люди контактировали с уже ранее выявленными заболевшими.

- Новости у нас не совсем хорошие, четыре заболевших. Все - из предыдущих семейных очагов. Два - в Джанкое, один - в Бахчисарае, один - в Ялте. Все без симптоматики, что характерно. Ярко выраженных симптомов ОРВИ ни у кого не было, однако тесты дали положительный результат, - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба.

Таким образом, всего в республике уже зарегистрировали 57 случаев covid-19, половина заболевших заразились за пределами региона, другая половина - уже в Крыму.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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