В Крыму подтвердили еще четыре случая заражения коронавирусом

24 Апр 2020 2020-04-24T10:15:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Крыму за минувшие сутки зарегистрировали четыре новых случая заражения коронавирусом covid-19. Все эти люди контактировали с уже ранее выявленными заболевшими.

- Новости у нас не совсем хорошие, четыре заболевших. Все - из предыдущих семейных очагов. Два - в Джанкое, один - в Бахчисарае, один - в Ялте. Все без симптоматики, что характерно. Ярко выраженных симптомов ОРВИ ни у кого не было, однако тесты дали положительный результат, - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба.

Таким образом, всего в республике уже зарегистрировали 57 случаев covid-19, половина заболевших заразились за пределами региона, другая половина - уже в Крыму.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU