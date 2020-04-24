Отель в поселке Черноморское принимал туристов во время карантина

24 Апр 2020 2020-04-24T11:18:13+03:00

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Проверка отелей и гостиниц в Крыму выявила нарушителей запрета на прием туристов до 1 июня.

В Черноморском районе отель «Флора» размещал гостей, и теперь его владельцам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

В течение двух дней 22-23 апреля проверили 123 объекта в Алуште, Ялте, Черноморском и Сакском районах.

- Отель «Флора» в Черноморском принимает туристов, сотрудники МВД провели контрольную закупку и составили протокол по ст. 20.6.1, - сообщил премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк. - На прошлой неделе то же самое произошло в отеле «Версаль» в Судаке.

Глава правительства предупредил, что в преддверии майских праздников отели могут рискнуть и пойти на нарушения. Однако это подвергнет риску как отельеров, так и жителей республики.

Ответственность по ст. 20.6.1 КоАП на индивидуальных предпринимателей составляет от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU