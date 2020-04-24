Коронавирус в Крыму: под наблюдением медиков находится больше тысячи человек
Под наблюдением медиков по коронавирусу находится больше тысячи человек. За сутки под наблюдение попали 126 человек, сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.
- Сейчас под наблюдением медиков находится 1032 человека. Из них за последние сутки взяты под наблюдение 126, сняты с наблюдения – 56 человек, – сообщила Романовская.
На дому наблюдается 854 человека, 77 крымчан находится в стационарах, в обсеваторах содержатся 101 человек.
От коронавируса в Крыму продолжают лечение 28 пациентов. Всего с начала развития эпидемиологической ситуации в на полуострове выявили 57 заболевших.
- Тяжелых пациентов нет. Это связано с тем, что население все-таки вовремя обращается за помощью к медикам, и выявление очень быстро проводится сегодня, в том числе по признакам ОРВИ сразу отбираются пробы на коронавирус, - заявила Романовская.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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