Коронавирус в Крыму: под наблюдением медиков находится больше тысячи человек

24 Апр 2020 2020-04-24T11:31:51+03:00

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Под наблюдением медиков по коронавирусу находится больше тысячи человек. За сутки под наблюдение попали 126 человек, сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.

- Сейчас под наблюдением медиков находится 1032 человека. Из них за последние сутки взяты под наблюдение 126, сняты с наблюдения – 56 человек, – сообщила Романовская.

На дому наблюдается 854 человека, 77 крымчан находится в стационарах, в обсеваторах содержатся 101 человек.

От коронавируса в Крыму продолжают лечение 28 пациентов. Всего с начала развития эпидемиологической ситуации в на полуострове выявили 57 заболевших.

- Тяжелых пациентов нет. Это связано с тем, что население все-таки вовремя обращается за помощью к медикам, и выявление очень быстро проводится сегодня, в том числе по признакам ОРВИ сразу отбираются пробы на коронавирус, - заявила Романовская.

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ИСТОЧНИК KP.RU