2020-04-24T11:41:15+03:00
Происшествия

Штраф и тюрьма: Житель Симферополя гулял с липовым разрешением

Теперь мужчине грозит лишение свободы за подделку документов
Никита ПОЛЬКО
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Патрульным мужчина показал поддельный документ.Патрульным мужчина показал поддельный документ.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Крымчане принялись подделывать документы, разрешающие находится на улице во время режима самоизоляции.

В Симферополе уже пойман мужчина, предъявивший патрульным поддельную разрешительную справку.

Как сообщил замначальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин, теперь мужчине не только грозит штраф за нарушение самоизоляции, но и уголовное дело за подделку документов.

До этого продажей поддельных документов занимался житель Ялты. Справки он продавал по три тысячи рублей. Против него также возбуждено уголовное дело.

Заметим, что по данным на 24 апреля в Крыму подтверждено 53 случая заражения новым коронавирусом. При этом 29 человек уже выздоровели и выписаны из больниц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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