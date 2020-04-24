Штраф и тюрьма: Житель Симферополя гулял с липовым разрешением

24 Апр 2020 2020-04-24T11:41:15+03:00

Теперь мужчине грозит лишение свободы за подделку документов

Изменить размер текста: A A

Крымчане принялись подделывать документы, разрешающие находится на улице во время режима самоизоляции.

В Симферополе уже пойман мужчина, предъявивший патрульным поддельную разрешительную справку.

Как сообщил замначальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин, теперь мужчине не только грозит штраф за нарушение самоизоляции, но и уголовное дело за подделку документов.

До этого продажей поддельных документов занимался житель Ялты. Справки он продавал по три тысячи рублей. Против него также возбуждено уголовное дело.

Заметим, что по данным на 24 апреля в Крыму подтверждено 53 случая заражения новым коронавирусом. При этом 29 человек уже выздоровели и выписаны из больниц.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU