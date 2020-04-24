2020-04-24T12:28:03+03:00
Происшествия

Житель крымского села поджог дом своей сестры и покончил с собой

В огне умерла женщина и ее ребенок [фото]
Никита ПОЛЬКО
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Пожар унес жизни двух человек. Фото: Пресс-служба ГУ Следкома РФ по РК.Пожар унес жизни двух человек. Фото: Пресс-служба ГУ Следкома РФ по РК.
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В крымском поселке Раздольное между братом и сестрой произошла ссора, которая закончилась трагедией. Мужчина и женщина не поделили имущество и тогда, в отместку сестре, крымчанин устроил пожар в доме.

В огне скончалась сама женщина и ее двухлетний сын. Муж погибшей попал в больницу с ожогами и находится в коме.

Примечательно, что сам поджигатель также найден мертвым. Его тело следователи нашли неподалеку от подожженного им дома. Мужчина покончил с собой.

Как сообщили в пресс-службе крымского Следкома, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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