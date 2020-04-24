Житель крымского села поджог дом своей сестры и покончил с собой
В крымском поселке Раздольное между братом и сестрой произошла ссора, которая закончилась трагедией. Мужчина и женщина не поделили имущество и тогда, в отместку сестре, крымчанин устроил пожар в доме.
В огне скончалась сама женщина и ее двухлетний сын. Муж погибшей попал в больницу с ожогами и находится в коме.
Примечательно, что сам поджигатель также найден мертвым. Его тело следователи нашли неподалеку от подожженного им дома. Мужчина покончил с собой.
Как сообщили в пресс-службе крымского Следкома, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU