То жарко, то холодно: Чиновники, наконец, определили дату окончания отопительного сезона в Симферополе

24 Апр 2020 2020-04-24T12:41:33+03:00

Уже третий раз за неделю власти меняют свое решение

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Власти Симферополя уже третий раз за эту неделю меняют свое решение по поводу окончания отопительного сезона в городе.

Сперва администрация столицы хотела остановить подачу тепла в дома 22 апреля. Но вместо этого власти заявили о грядущем похолодании и отложили дату завершения отопительного сезона «до потепления».

Судя по всему, прогнозы симферопольских чиновников и синоптиков не сбылись. Поэтому 24 апреля на сайте администрации появилось сообщение о завершении отопительного сезона 27 апреля.

- Установить окончание отопительного сезона 2019-2020 годов на территории муниципального образования городской округ Симферополь: в многоквартирных жилых домах с 08.00 27 апреля 2020, - говорится в документе.

Отдельно заметим, что в начале месяца правительство Крыма обещало не прекращать подавать тепло в дома граждан до окончания режима всеобщей самоизоляции – 30 апреля. И этому обещанию, видимо, также не суждено сбыться.

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ИСТОЧНИК KP.RU