Крымчане просят открыть строительные магазины и точки разливного пива
Крымчане просят возобновить работу магазинов стройматериалов, парикмахерских и точек по продаже разливного пива.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный Минэкономразвития Крыма с целью определить сферы деятельности, которые возобновят работу в режиме «повышенной готовности».
Голосование стартовало 23 апреля и продлится до конца месяца. Помимо предложенных позиций можно добавить свой вариант.
На сегодняшний день в лидерах - торговля строительными изделиями, сантехникой, отопительными системами и оборудованием - 16%. Столько же отдали голоса за открытие парикмахерских и салонов красоты.
Ремонтные мастерские, компьютерные сервисы и химчистки нужны 11% опрошенных и столько же считают необходимым возобновить продажу мебели, автомобильных узлов и деталей.
Магазины разливного пива потребовали открыть 175 человек из 2100 проголосовавших. 108 проголосовали за магазины одежды и обуви.
Услуги кафе, стоматологов и спортивных залов не набрали в совокупности и 100 голосов поддержки. При этом количество голосов с одного IP-адреса не ограничено.
- Опрос мы проводим для того, чтобы понимать, какие есть потребности у крымчан, - заверила вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико. - Все зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки,которая у нас есть.
Напомним, с 1 мая правительство Крыма намерено возобновить работу ряда предприятий и фирм сферы услуг. Обязательным условием является строгое выполнение требований санэпидрежима.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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