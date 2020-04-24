2020-04-24T14:01:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Крымчане просят открыть строительные магазины и точки разливного пива

Меньше всего нужны спортзалы и стоматологи
Анна КИРИЕНКО
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Люди отдали голоса за спиртное.Люди отдали голоса за спиртное.Фото: Михаил ПАТЛИС
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Крымчане просят возобновить работу магазинов стройматериалов, парикмахерских и точек по продаже разливного пива.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Минэкономразвития Крыма с целью определить сферы деятельности, которые возобновят работу в режиме «повышенной готовности».

Голосование стартовало 23 апреля и продлится до конца месяца. Помимо предложенных позиций можно добавить свой вариант.

На сегодняшний день в лидерах - торговля строительными изделиями, сантехникой, отопительными системами и оборудованием - 16%. Столько же отдали голоса за открытие парикмахерских и салонов красоты.

Ремонтные мастерские, компьютерные сервисы и химчистки нужны 11% опрошенных и столько же считают необходимым возобновить продажу мебели, автомобильных узлов и деталей.

Магазины разливного пива потребовали открыть 175 человек из 2100 проголосовавших. 108 проголосовали за магазины одежды и обуви.

Услуги кафе, стоматологов и спортивных залов не набрали в совокупности и 100 голосов поддержки. При этом количество голосов с одного IP-адреса не ограничено.

- Опрос мы проводим для того, чтобы понимать, какие есть потребности у крымчан, - заверила вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико. - Все зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки,которая у нас есть.

Напомним, с 1 мая правительство Крыма намерено возобновить работу ряда предприятий и фирм сферы услуг. Обязательным условием является строгое выполнение требований санэпидрежима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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