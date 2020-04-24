2020-04-24T14:15:28+03:00
Общество

Для пенсионеров Крыма в местном бюджете нашли 150 миллионов

Также деньги получат семьи с детьми 2017 года рождения
Никита ПОЛЬКО
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Деньги направят и на помощь детям. Фото: Архив "КП".Деньги направят и на помощь детям. Фото: Архив "КП".
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На единовременную выплату пенсионерам Крыма из местного бюджета выделено 150,5 миллиона рублей. Эти деньги – дополнительная мера социальной поддержки.

Выплаты обещают перечислить на счета пенсионеров уже в ближайшее время.

Кроме того, финансовую помощь окажут и семьям с детьми, рожденными с 1 апреля по 31 декабря 2017 года.

Органы труда и соцзащиты уже приняли 669 заявлений от таких семей.

Чтобы получить положенные финансовые выплаты не нужно записываться на прием к чиновникам. Достаточно направить необходимые документы и заявление по адресу электронной почты органа труда и соцзащиты Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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