Для пенсионеров Крыма в местном бюджете нашли 150 миллионов
На единовременную выплату пенсионерам Крыма из местного бюджета выделено 150,5 миллиона рублей. Эти деньги – дополнительная мера социальной поддержки.
Выплаты обещают перечислить на счета пенсионеров уже в ближайшее время.
Кроме того, финансовую помощь окажут и семьям с детьми, рожденными с 1 апреля по 31 декабря 2017 года.
Органы труда и соцзащиты уже приняли 669 заявлений от таких семей.
Чтобы получить положенные финансовые выплаты не нужно записываться на прием к чиновникам. Достаточно направить необходимые документы и заявление по адресу электронной почты органа труда и соцзащиты Крыма.
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ИСТОЧНИК KP.RU