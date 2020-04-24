Частные гостиницы помогают туристам обойти запрет и отдохнуть в Крыму на майские
Владельцы небольших гостиничных объектов Крыма инструктируют туристов, как можно отдохнуть на майские праздники в обход запрета. Залогом успешного отдыха является 100-процентная предоплата.
- Мы мониторим ситуацию с получением выручки, и есть факты нарушений прямых указаний руководства республики по не заселению отдыхающих на майские праздники, - сообщил замруководителя управления ФНС в Крыму Сергей Крюков.- Предлагают услуги с почти 100-процентной предоплатой, до 200 тысяч рублей доходит, подсказывают как уйти от контроля, указать при бронировании, что служебная командировка.
В распоряжении налоговиков скрин-шот переписки с объектами размещения, которые будут переданы в соответствующие службы для реагирования.
Напомним, до 1 июня работа санаторно-курортного и гостиничного сектора Крыма приостановлена.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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