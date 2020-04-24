Денег на зарплату нет у трети предприятий Крыма

24 Апр 2020 2020-04-24T14:55:40+03:00

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Фонд заработной платы на предприятиях Крыма сократился на треть. Налоговая ведет мониторинг более 100 крупных предприятий с численностью работников свыше 500 человек, и 3,5 тысячи с количеством работников свыше 15 человек.

- Мы уточняем работает предприятие или нет, и как ситуация с зарплатой, - сообщил замруководителя управления ФНС в Крыму Сергей Крюков. - Оперативно могу сказать, что по этой категории фонд оплаты труда сократился на треть - из 6 миллиардов рублей более 2,5 миллиардов потерь. Часть наемных работников на дистанционном формате, часть в отпусках.

При этом сам факт работы подтвердили почти 2 тысячи предприятий.

Несмотря на перенос отчетности на 3 месяца и сроки уплаты налогов на полгода, 80% налогоплательщиков сдали годовые, квартальные и ежемесячные декларации.

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ИСТОЧНИК KP.RU