Без иллюзий: До лета отели и рестораны Крыма работать не будут

24 Апр 2020 2020-04-24T15:31:15+03:00

Ресторанам и отелям стоять под замком до лета Фото: Анна КИРИЕНКО

Откроются ли потом, зависит от эпидемиологической обстановки

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Курортная отрасль Крыма будет простаивать минимум до июня, как и объекты общественного питания. На майские праздники рестораны могут работать только на вынос и доставку, без посадки клиентов в зале.

- Что касается предприятий санаторно-курортного комплекса, гостиничного бизнеса, то до июня этот вопрос даже не рассматривается, - подчеркнула руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

- Вопрос об открытии (общепита) ни до майских праздников, ни после майских праздников обсуждаться не будет. Максимум, когда мы сможем подойти к этой идее, это ближе к июню. Ни у кого не должно быть иллюзий.

По словам руководителя Роспотребнадзора, возобновление работы мест массово пребывания людей зависит от трех факторов: готовности бизнеса работать в условиях санэпидрежима, эпидемиологической ситуации и способности медицины быстро развернуть инфекционные госпитали при вспышке.

- Если вы думаете, что террасы и рестораны смогут работать в прежнем режиме, то нет, - указала Пеньковская. - В разы сокращены посадочные места.

Напомним, с 1 мая правительство Крыма намерено возобновить работу ряда предприятий и фирм сферы услуг. Обязательным условием является строгое выполнение требований санэпидрежима.

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ИСТОЧНИК KP.RU