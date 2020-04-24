Глобу назначили седьмым замом главы администрации Симферополя

24 Апр 2020 2020-04-24T15:31:53+03:00

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Вероника Глоба стала седьмым по счету заместителем главы администрации Симферополя.

Новый зам имеет стаж работы на муниципальной службе более 6 лет, пишет «Крымское информационное агентство».

В рамках своих должностных обязанностей Глоба будет курировать сферу транспорта, связи, организации дорожного движения, капитального строительства, чрезвычайных ситуаций, взаимодействия с правоохранительными органами.

Ранее к исполнению своих должностных обязанностей приступил замглавы администрации столицы Анатолий Русин.

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ИСТОЧНИК KP.RU