2020-04-24T15:33:55+03:00
Общество

40 моряков, которые вернутся в Крым из дальних рейсов, проведут 14 дней в обсерваторах

Они вернутся на полуостров чартерным рейсом из Москвы
Анастасия ЖУКОВА
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Моряки проведут в обсерваторе две неделиМоряки проведут в обсерваторе две неделиФото: Анастасия ЖУКОВА
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В ночь на 26 апреля в Крым прилетят 40 моряков, ходивших в дальние рейсы за рубеж. Они возвращаются домой через Калининград и Москву чартерным рейсом, который заказала для них компания-наниматель.

Из аэропорта моряки сразу поедут в обсерватор.

- По информации, полученной от морского кадрового агентства, все документы ими подписаны, они согласны на нахождение в обсерваторе, - рассказала на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Вчера с аэропортом нашим был отработан вопрос о том, что они не будут выходить в общий зал прилета. Самолет будет поставлен на санитарную стоянку.

Из 40 человек, возвращающихся на полуостров, 10 - жители Севастополя. Власти города-героя заберут их на отдельном транспорте и доставят в севастопольский обсерватор, а 30 крымчан проведут две недели в Евпатории.

- За ними будет установлено медицинское наблюдение, и на 10 день они будут лабораторно обследованы, - заключила Наталья Пеньковская.

Напомним, глава РК Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому все крымчане, которые приезжают из-за границы, обязаны 14 дней по приезде находиться в обсерваторах для профилактики коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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