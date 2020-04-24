2020-04-24T16:57:55+03:00
Экономика

Эксперт: Новые требования Роспотребнадзора загонят бьюти-индустрию в тень

Председатель Общественного совета при Минэкономразвития РК попросила чиновников и надзорные органы посоветоваться с представителями отрасли
Анастасия ЖУКОВА
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Обнародованные требования Роспотребнадзора к парикмахерским и маникюрным салонам трудно выполнимы для малого бизнеса Крыма, и введение таких требований только загонит предпринимателей в тень. Такое мнение высказала председатель Общественного совета при Министерстве экономического развития РК Елена Коваль.

Она подчеркнула, что бьюти-индустрия во многом находилась в тени еще до кризиса: мастера работали на дому или приходили на предприятия.

- Не платили налогов, не несли никаких издержек по сравнению с салонами официальными. И мы прекрасно, не лукавя, понимаем, что эта тенденция продолжается. И сейчас даже те мастера, которые работали официально, вынуждены уходить на надомное обслуживание, и мы с вами санитарно-эпидемиологическую ситуацию усугубляем. Нужно открываться, но когда представители данного бизнеса начали смотреть требования Роспотребнадзора, стало понятно, что трудно будет открыться, - заявила Елена Коваль на совещании с представителями бизнеса и правительства Крыма.

Она отметила, что себестоимость необходимых средств индивидуальной защиты зачастую превышает стоимость услуги, и мастера, не желая работать себе в убыток, уйдут в тень.

Председатель общественного совета при Минэкономразвития РК призвала Роспотребнадзор и крымское правительство создать рабочую группу, куда войдут представители бьюти-индустрии, чтобы выработать санитарные правила, адекватные ситуации, но доступные для малого бизнеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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