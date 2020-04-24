Под Феодосией водитель иномарки сорвался на машине в обрыв
Мужчину пришлось срочно эвакуировать в больницу [фото]
ЧП случилось поздним вечером. Фото: пресс-служба МЧС по РК.
Изменить размер текста:
Легковушка сорвалась с обрыва в поселке Орджоникидзе, что под Феодосией.
Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, водитель автомобиля получил травмы и был отправлен в больницу на карете «скорой помощи».
Инцидент произошел поздно вечером в четверг в районе завода «Гидроприбор». Hyundai сорвалась в обрыв из-за того, что водитель не справился с управлением.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU