2020-04-24T17:29:25+03:00
Происшествия

Под Феодосией водитель иномарки сорвался на машине в обрыв

Мужчину пришлось срочно эвакуировать в больницу [фото]
Никита ПОЛЬКО
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ЧП случилось поздним вечером. Фото: пресс-служба МЧС по РК.ЧП случилось поздним вечером. Фото: пресс-служба МЧС по РК.
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Легковушка сорвалась с обрыва в поселке Орджоникидзе, что под Феодосией.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, водитель автомобиля получил травмы и был отправлен в больницу на карете «скорой помощи».

Инцидент произошел поздно вечером в четверг в районе завода «Гидроприбор». Hyundai сорвалась в обрыв из-за того, что водитель не справился с управлением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Под Феодосией водитель иномарки сорвался на машине в обрыв
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