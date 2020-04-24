Некоторые крупные торговые сети России не пускают посетителей без масок
Некоторые торговые сети России ввели ограничения для посетителей. Их руководство требует не входить в учреждения без масок, предлагая приобрести их на входе.
Как сообщает Kp.ru со ссылкой на «Коммерсант», такие ограничения для покупателей планирует ввести торговая сеть Globus. Пока правило ношения масок действует только в гипермаркете Краснодара, но их готовятся ввести и в других 16 маркетах России.
- Уже несколько недель наши сотрудники работают в масках. И ровно столько же мы получаем предложения и даже требования от покупателей ограничить нахождение людей без этих средств индивидуальной защиты в торговом зале, - сообщает представитель компании.
Также руководство гипермаркета отмечает, что маски на входе продаются без наценки. Если у посетителей нет масок, средствами защиты также могут послужить шарфы и платки.
«Масочный режим» для покупателей также планирует ввести продуктовая сеть Billa. А для покупателей старше 65-ти лет действуют особые ограничения: посещать супермаркет они могут только с 9 до 10 часов утра.
Другие же гипермаркеты пока не предъявляют особых требований к покупателям. Так, в «Ленте», например, можно находиться и без маски.
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ИСТОЧНИК KP.RU