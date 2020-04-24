2020-04-24T17:46:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Некоторые крупные торговые сети России не пускают посетителей без масок

Медицинские изделия они предлагают покупать на входе в магазин
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Некоторые торговые сети России ввели ограничения для посетителей. Их руководство требует не входить в учреждения без масок, предлагая приобрести их на входе.

Как сообщает Kp.ru со ссылкой на «Коммерсант», такие ограничения для покупателей планирует ввести торговая сеть Globus. Пока правило ношения масок действует только в гипермаркете Краснодара, но их готовятся ввести и в других 16 маркетах России.

- Уже несколько недель наши сотрудники работают в масках. И ровно столько же мы получаем предложения и даже требования от покупателей ограничить нахождение людей без этих средств индивидуальной защиты в торговом зале, - сообщает представитель компании.

Также руководство гипермаркета отмечает, что маски на входе продаются без наценки. Если у посетителей нет масок, средствами защиты также могут послужить шарфы и платки.

«Масочный режим» для покупателей также планирует ввести продуктовая сеть Billa. А для покупателей старше 65-ти лет действуют особые ограничения: посещать супермаркет они могут только с 9 до 10 часов утра.

Другие же гипермаркеты пока не предъявляют особых требований к покупателям. Так, в «Ленте», например, можно находиться и без маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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